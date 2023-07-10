Воронежцы избили заподозренного в педофилии мужчину

скриншот из соцсетей

Воронежцы выложили в соцсетях видео, на котором запечатлены последствия "самосуда" над заподозренным в педофилии мужчиной. Якобы инцидент произошел в микрорайоне Краснолесный.

По словам очевидцев, двое мужчин заманивали детей в автомобиль, предлагая им шоколад и конфеты. Одному удалось сбежать от толпы, второго местные жители якобы проучили до кровавых соплей.

На видео показывают сидящего на переднем сидении авто мужчину, который вытирает одеждой окровавленное лицо. Затем камера фокусируется на заднем сиденье, где валяется целая куча шоколадок.

- Следователями СК России организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "Комсомолке" в региональном следственном управлении СК России.