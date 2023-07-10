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НовостиСпорт10 июля 2023 10:22

Воронежский «Буран» начал подготовку к сезону-2023/24

Среди потенциальных новичков – четыре игрока из «Северстали»
Алексей СЕРГУНИН
Хоккеисты познакомились с руководством клуба, тренерским штабом и персоналом команды.

Хоккеисты познакомились с руководством клуба, тренерским штабом и персоналом команды.

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Накануне, 9 июля, у воронежского «Бурана» состоялось собрание, на котором хоккеисты познакомились с руководством клуба, тренерским штабом и персоналом команды. А сегодня, 10 июля, «ураганные» официально начали подготовку к сезону-2023/24.

Тренерский штаб во главе с Альбертом Логиновым работает со следующим составом:

вратари - Никита Лысенков, Дмитрий Шаров, Егор Куварзин, Илья Панферов (командирован из фарм-клуба - ХК «ЭкоНива-Бобров);

защитники - Егор Баланов, Алексей Виноградов, Никита Воронин, Роман Гапочкин, Егор Жданов, Александр Ковалев, Иван Кожевников, Кирилл Кремзер, Марк Павликов, Григорий Рудаков, Савелий Семенов («Северсталь»);

нападающие – Давид Карапетян, Егор Чижиков, Данила Яковлев (все - «Северсталь»), Сергей Барбашев, Артем Валеев, Денис Вихарев, Святослав Дорохов, Илья Епищев (ХК «ЭкоНива-Бобров), Максим Капитуров, Вадим Климцев, Дмитрий Колготин, Александр Лапин, Дмитрий Лобанов, Даниил Мельников, Владислав Мягков, Матвей Надворный, Максим Рыжков, Дмитрий Тимофеев, Александр Шипилов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, новый главный тренер «Бурана» Альберт Логинов намерен не только вывести воронежский клуб в плей-офф, но и наделать шума в турнире на выбывание. Напомним, что в сезоне-2022/23 наши парни заняли 25-е место среди 26-ти клубов «регулярки».