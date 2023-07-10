В Воронеже откроют два семейных МФЦ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья появятся два семейных многофункциональных центра. Их откроют на базе учреждений социального обслуживания, сообщили в департаменте соцзащиты Воронежской области. Оборудуют семейные МФЦ на средства гранта, который выиграло ведомство.

- В семейном МФЦ различные категории семей смогут получать весь спектр социальных услуг, в том числе и по социальному сопровождению. Первый семейный МФЦ начнет работу уже в декабре этого года на базе управления соцзащиты Советского района Воронежа, второй откроется в октябре 2024 года в Воронежском центре реабилитации инвалидов, - сообщили в региональном департаменте соцзащиты. Подобные центры уже функционируют в Волгоградской, Иркутской, Калужской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Тульской и Челябинской областях.