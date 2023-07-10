Поймали жительницу Воронежской области, которая украла драгоценности на 6 млн рублей у москвички через постоматы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежским полицейским удалось поймать подозреваемую в серийных мошенничествах. Женщина специализировалась на выманивании ювелирных изделий, причем интересным путем - через логистическую компанию.

С начала 2023 года городские отделы полиции наводнили похожие заявления о мошенничествах, когда у людей выманивали украшения на приличные суммы.

Сайт VRN.KP.RU писал о крупном случае мошенничества, который произошел в январе. Тогда 42-летнюю архитекторшу из Москвы развели аж на шесть миллионов рублей! Женщина выложила в интернете объявление о продаже украшений с бриллиантами. Еще в конце декабря драгоценностями заинтересовалась покупательница из другого региона. И убедила хозяйку дорогостоящих украшений продать ценности дистанционно через логистическую компанию, взаимодействующую с крупной кредитной организацией, – чтобы она не беспокоилась, мол, все произойдет в отделении банка, под защитой камер видеонаблюдения. Владелица согласилась переслать золотые изделия в столицу Черноземья для помещения их в постомат, расположенный в офисе банка. И когда деньги не ее счет поступят, должна была отправить код от постомата покупательнице. «Покупательница» три дня в мессенджере бурно общалась с хозяйкой брюликов, усыпляя ее бдительность: рассказывала, что украшения предназначены для подарка будущей невестки, делилась фотографиями личных украшений. В итоге владелица дорогих вещей поверила и три раза отправила через логистическую компанию принадлежащие ей ювелирные изделия на общую сумму более шести миллионов рублей. И стала ждать денег. Только они не поступили. Тогда в начале января, женщина попыталась связаться с новой знакомой, однако, последняя на звонки не отвечала. Проверив по трек-номеру статус отправлений, дама обнаружила, что посылки получены! При этом она никому не сообщала поступавшие на телефон коды от постоматов.

39-летнюю жительницу Павловского района, провернувшую аферу, задержали. По решению Ленинского райсуда Воронежа ее заключили под стражу.

- Узнавать коды постоматов злоумышленнице удавалось благодаря несовершенству безопасности логистической компании. Сейчас установливается причастность фигурантки к восьми аналогичным хищениям, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За мошенничество подозреваемой грозит до 10 лет.