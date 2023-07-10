В Воронеже продолжают ремонтировать покрытие Северного моста

Фото пресс-службы городской администрации.

Сегодня, 10 июля, подрядчик ведет устройство нижнего (выравнивающего) слоя асфальтобетонного покрытия – сделано уже около 40 процентов. Об этом информирует пресс-служба городской администрации. В ближайшее время начнется устройство верхнего слоя покрытия, на которое в дальнейшем и будет наноситься разметка. Впрочем, тут многое будет зависеть от погоды.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, работы стартовали в ночь с 7 на 8 июля и выполнялись в круглосуточном режиме. Но из-за непогоды пришлось сделать паузу.