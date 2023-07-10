В Воронежской области предприятие-фантом продало 100 тонн мяса неизвестного происхождения

Здесь якобы существует фирма, торгующая мясом и рыбой, фото управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям

Сотрудники управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили в Воронежской области предприятие, торгующее неизвестным мясом и рыбой. Точнее, предприятие как раз не нашли – оно оказалось фантомом. Но по ветеринарным сопроводительным документам, оно якобы находится в регионе. Правда, по адресу, указанному в накладных, проверяющие обнаружили комплекс складов, прием металла, автосервис. И никаких признаков специализированных помещений, оснащенных холодильным и морозильным оборудованием, необходимых для хранения и реализации продуктов.

- Все это свидетельствует о том, что предприятие является фантомом. При этом несуществующая организация с 15 июня по 3 июля успела отгрузить 100,9 т продукции неизвестного происхождения - 99,2 т мяса, 1,7 т рыбы и морских деликатесов. Входящие ветеринарно-сопроводительные документы на указанную продукцию отсутствуют. Нарушения не позволяют судить о реальном происхождении используемого при производстве пищевой продукции сырья, его количестве, качестве и безопасности, что создает угрозу здоровью и жизни граждан. Намеренное внесение заведомо ложных сведений в оформляемые транзакции, на основании которых формируются производственные, а далее транспортные электронные ветеринарно-сопроводительные документы, свидетельствует о незаконном введении в оборот и легализации сырья неизвестного происхождения, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. - Материалы для принятия мер по факту введения в оборот продукции неизвестного происхождения переданы в ГУ МВД России по Воронежской области, Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Воронежской области, а также в адрес территориальных управлений Россельхознадзора, на подведомственную территорию которых поступала продукция.