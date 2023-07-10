В Воронежской области за второй квартал родилось 4089 детей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во втором квартале 2023-го года в Воронежской области родились 4089 детей, статистику сообщили в региональном управлении ЗАГС. В частности, в столице Черноземья на свет появились 2365 малышей, а в районах области - 1724 новорожденных.

Пятые и последующие дети родились у 129 пар. В частности, в четырех семьях родились десятые дети, в двух - одиннадцатый ребенок, еще в двух - двенадцатые, а в Новой Усмани семья дождалась четырнадцатого малыша.

Больше всего младенцев называли Машами и Матвеями – это самые популярные имена, которые давали новорожденным родители.