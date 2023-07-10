В Воронежской области восстановили нарушенное циклоном электроснабжение

Непогода оставила множество жителей Воронежской области без света. Из-за дождя и шквалистого ветра с порывами до 17 м/с перебои с электричество наблюдались в шести районах региона. В частности, локальные нарушения электроснабжения отмечались в Каширском, Семилукском, Новоусманском, Хохольском, Острогожском районах, а также в ряде пригородов Воронежа. На утро уже восстановили электроснабжение потребителей Воронежской области по основной сети 6-10 кВ.

- Последствия непогоды устраняли 29 бригад энергетиков: 63 человека и 29 единицы спецтехники. В настоящее время специалисты продолжают работы по заявкам в потребительской сети 0,4 кВ, - сообщили в филиале «Россети Центр» - «Воронежэнерго». - Продолжает работать оперштаб, осуществляется информационный обмен с региональным управлением МЧС. На особом контроле находится электроснабжение социально значимых объектов.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближайтесь к ним, а позвоните в энергокомпанию или МЧС. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно также по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).