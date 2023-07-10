Под Воронежем погиб пассажир врезавшегося в деревья «Форда Фокус»

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Смертельная авария произошла вечером 9 июля в Каширском районе.

Около 20.30 на 30-м километре автодороги «Воронеж-Нововоронеж» 40-летний водитель «Форда Фокус» не учел погодные условия, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина врезалась в деревья и перевернулась.

В аварии погиб 38-летний пассажир автомобиля, водителя с травмами госпитализировали.

В Воронежской области за сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 79 ДТП, в них пострадали 11 человек и двое погибли. Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о массовой аварии на лице Арбатской в Воронеже