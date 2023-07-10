Воронежский «Факел» потерпел разгром от «Ростова» в предсезонном матче

Первый предсезонный матч с «Ростовом» для «Факела» закончился разгромом. Игра по уже сложившейся странной традиции проходила в условиях строжайшей секретности. Она была необычна тем, что продолжалась 120 минут – по 60 в каждом тайме.

В пресс-службе «Ростова» сообщили только авторов голов своей команды. На 44 минуте счет открыл Алексей Миронов. На 97-й отличился Николай Комличенко. Ну а оформил разгром «Факела» в недалеком прошлом игрок нашей команды Максим Осипенко. Он реализовал пенальти.

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел итог матча:

- Был виден рисунок игры. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. А соперник своими шансами воспользовался. Сегодня мы сыграли двумя составами. Как и «Ростов». В нашем условном втором составе вышли парни 2002, 2003, 2004 и 2006 годов рождения. Они почувствовали, что такое Премьер-лига, это важно. Был очень хороший уровень сопротивления.