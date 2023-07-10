Из-за непогоды в Воронеже упало 53 дерева

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мощный ливень, обрушившийся на Воронеж 9 июля, не только затопил город и спровоцировал дикие пробки. Непогода повалила также множество трухлявых деревьев. В единую диспетчерскую службу за воскресенье поступили 53 заявки об упавших и аварийных стволах.

- Об упавших на провода деревьях пришло 17 сообщений, на проезжую часть упали семь деревьев, на автомобили - 11, наклонившихся на другое дерево - 2. По состоянию на утро 10 июля силами поисково-спасательного отряда Воронежа, аварийными службами электрических сетей, КБУ районов отработано 15 заявок, в семи случаях помощь спецотделений не потребовалась. Все поступившие сообщения переданы ответственным службам и находятся на контроле ЕДДС Воронежа до выполнения, - сообщили в пресс-службе городской службы спасения.