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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:15

В столкновении трех машин в Воронеже пострадали три человека

Авария произошла на улице Арбатской
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах массового ДТП, которое произошло в Воронеже вечером 9 июля.

Около 17.30 на ул. Арбатской столкнулись три авто. По предварительным данным полиции, 37-летний водитель «Форда Фокус», следовавший со стороны ул. 9-е Января в направлении Семилук, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Хендэ Солярис». От удара «Хендэ Солярис» столкнулся с попутным «Деу Нексия».

В результате аварии пострадали три человека: 39-летний водитель и 65-летний пассажир «Хендэ Солярис», а также водитель «Форд-Фокус» - их госпитализировали.