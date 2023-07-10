Воронеж встал в пробках из-за последствий ливня

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Из-за последствий ливня Воронеж утром понедельника,10 июля, встал в пробках. Существенно затруднено движение в районе Остужевского кольца – стоят Ленинский проспект, Переверткина, Добролюбова. Серьезный затор и в центре – Плехановская и пересекающие ее улицы тоже встали. Затруднено движение на Моисеева, Ворошилова. Дорожную ситуацию сервис Яндекс.Пробки оценивает как 6 баллов.

- График движения маршрутов общественного транспорта не может соблюдаться по независящим от предприятий-перевозчиков причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - предупредили воронежцев в городском управлении транспорта.