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НовостиОбщество10 июля 2023 6:18

Воронеж встал в пробках из-за последствий ливня

Горожан предупредили о задержке маршруток
Ярослав ИВАНОВ
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Из-за последствий ливня Воронеж утром понедельника,10 июля, встал в пробках. Существенно затруднено движение в районе Остужевского кольца – стоят Ленинский проспект, Переверткина, Добролюбова. Серьезный затор и в центре – Плехановская и пересекающие ее улицы тоже встали. Затруднено движение на Моисеева, Ворошилова. Дорожную ситуацию сервис Яндекс.Пробки оценивает как 6 баллов.

- График движения маршрутов общественного транспорта не может соблюдаться по независящим от предприятий-перевозчиков причинам. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - предупредили воронежцев в городском управлении транспорта.