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НовостиОбщество10 июля 2023 5:28

Рядовой из Воронежской области погиб в ходе СВО

Орденом Мужества посмертно наградили Ивана Реута
Ярослав ИВАНОВ
фото из соцсетей главы Лискинского района

фото из соцсетей главы Лискинского района

В ходе проведения СВО погиб житель Воронежской области Иван Реут. О кончине 40-летнего рядового, уроженца села Щучье Лискинского района сообщил глава райадминистрации Игорь Кирнос.

- Наш земляк погиб при исполнении воинского долга, защищая нашу Родину и соотечественников от неонацистов. Награжден Орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким Ивана Владимировича, его друзьям и товарищам. Иван Владимирович был настоящим патриотом, защитником Отечества. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и отваги. Вечная слава и память Герою! - отметил Игорь Кирнос.