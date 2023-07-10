Рядовой из Воронежской области погиб в ходе СВО

фото из соцсетей главы Лискинского района

В ходе проведения СВО погиб житель Воронежской области Иван Реут. О кончине 40-летнего рядового, уроженца села Щучье Лискинского района сообщил глава райадминистрации Игорь Кирнос.

- Наш земляк погиб при исполнении воинского долга, защищая нашу Родину и соотечественников от неонацистов. Награжден Орденом Мужества посмертно. Выражаю глубокие слова соболезнования родным и близким Ивана Владимировича, его друзьям и товарищам. Иван Владимирович был настоящим патриотом, защитником Отечества. Он навсегда останется в нашей памяти примером мужества и отваги. Вечная слава и память Герою! - отметил Игорь Кирнос.