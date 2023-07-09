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НовостиОбщество9 июля 2023 16:29

Тело утонувшего в реке Хопер Воронежской области 14-летнего ребенка ищут водолазы

Поиски в течении пяти суток результатов не дали
Евгения ФРОЛОВА
Фото - СУ СКР по Воронежской области

Фото - СУ СКР по Воронежской области

В Борисоглебском районе на реке Хопер продолжаются поиски тела утонувшего 14-летнего ребенка. О трагедии стало известно еще 5 июля. О том, как идут работы, в воскресенье, 9 июля, рассказали в водолазной группе «ДобротворецЪ».

Волонтеры выехали на место, где, предположительно, погиб мальчик. Они ведут поисковые работы. С лодки организовали осмотр акватории вниз по течению от места утопления. Далее приступили к сканированию дна структурным сканером. Работу усложняет дождливая погода.

Водолазы начали проныривать береговую линию. Они проверили 23 километра. Пока безрезультатно.