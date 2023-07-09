Тело утонувшего в реке Хопер Воронежской области 14-летнего ребенка ищут водолазы

Фото - СУ СКР по Воронежской области

В Борисоглебском районе на реке Хопер продолжаются поиски тела утонувшего 14-летнего ребенка. О трагедии стало известно еще 5 июля. О том, как идут работы, в воскресенье, 9 июля, рассказали в водолазной группе «ДобротворецЪ».

Волонтеры выехали на место, где, предположительно, погиб мальчик. Они ведут поисковые работы. С лодки организовали осмотр акватории вниз по течению от места утопления. Далее приступили к сканированию дна структурным сканером. Работу усложняет дождливая погода.

Водолазы начали проныривать береговую линию. Они проверили 23 километра. Пока безрезультатно.