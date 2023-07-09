Экстренно остановили поезд «Воронеж-Москва» из-за прыгавших с моста в воду мужчин

Экстренно сегодня утором, 9 июля, был остановлен поезд №737 сообщением «Воронеж-Москва» в Железнодорожном районе недалеко от пляжа Боровое. Причиной этого послужило неразумное поведение мужчин, которые решили развлечься и прыгали с моста в воду. Об этом сообщают очевидцы.

Как рассказали в пресс-службе ЮВЖД, в 7:47 у станции Отрожка применил экстренное торможение, чтобы не сбить посторонних людей на путях. В итоге состав задержался на 34 минуты. Но на график движения других поездов ситуация не повлияла.

Напомним, ранее воронежцы, ехавшие в поезде №156 «Москва-Анапа», застряли на три часа в Рязанской области из-за поломки локомотива.