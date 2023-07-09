Воронеж снова затопило после мощного дождя

Похоже, дожди в регионе только начались Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Днем в воскресенье, 9 июля в Воронеж весь день идет не прекращающийся дождь. Под водой оказались улицы и транспортные средства. Машины некоторые участки едва преодолевают из-за бурлящего потока. Кадры и видео ливня они выкладывают в соцсетях.

При этом синоптики поделились информацией, что на новой рабочей неделе не обойдется без осадков. Из-за фронта с севера в восточные районы региона придет похолодание 21-25 градусов тепла.

Также на прогностической карте ЦФО Воронежская область окрасилась в желтый цвет. В ближайшие часы возможны грозы, ливни, а также град.