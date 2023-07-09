Обезглавленный труп нашли в брошенном в лесополосе автомобиле в Воронежской области

В селе Нижний Икорец в Воронежской области в лесополосе был найден брошенный автомобиль, а в нем – труп без головы. Об этом 9 июля рассказали в Следственном управлении СКР по региону.

Из подробностей известно только, что тело в машине было найдено в четверг, 6 июля. На месте работают следователи. Проводится проверка. Труп, вероятнее всего, направили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Пока неизвестно, было ли это убийство. Информацию о возбуждении уголовного дела пока в СУ СКР по региону не подтверждают.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СК.