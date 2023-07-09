Сосед по лестничной клетке украл у жительницы Воронежской области 470 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

О краже крупной суммы денег в полицию в Семилукском районе заявила местная жительница. У нее из квартиры пропало 470 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 9 июля, выяснилось, что потерпевшая до недавнего времени проживала с соседом по лестничной клетке. Но месяц назад мужчина куда-то исчез и больше женщина его не видела.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. Он уже был в розыске за другие преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас он находится под стражей. В полиции он признался, что брал у женщины деньги, но надеялся, что она этого не заметит.