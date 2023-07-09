В воронежском «Факеле» призвали болельщиков не покупать у спекулянтов абонементы

Фото из архива КП Фото: Юрий КОЗЛОВ

После сообщений горожан о массовой продаже в интернете абонементов на матчи «Факела», ситуацию прокомментировали представители воронежского клуба. Они призвали горожан не приобретать их у спекулянтов. Обращение к фанатам ФК опубликовал в воскресенье, 9 июля.

Ранее стало известно, что на популярном сайте объявлений появилось несколько десятков сообщений о продаже абонементов. Цена варьируется от 4,5 до 45 тысяч рублей.

В футбольном клубе предупредили: объявления в соцсетях и на различных сайтах являются обманом мошенников.

– Вы лишитесь своих денег и не попадете на матчи. Пользуйтесь только официальными ресурсами! Абонементы продаются только на сервисе нашего билетного оператора qtickets.ru, – подчеркнули в «Факеле».

И напомнили, что абонемент – не единственная возможность попасть на домашние матчи команды. Можно приобрести обычный билет на каждую конкретную игру.