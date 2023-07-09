Водителей массово оштрафовали из-за парковки в центре Воронежа

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Автомобилистов привлекли к ответственности

Госавтоинспекторы продолжают массово наказывать автомобилистов, которые нарушают правила парковки в Воронеже. Так, 5 июля привлекли к ответственности еще четырех нерадивых водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

О нарушениях стало известно благодаря чат-боту «Беспределу.нет36». Виновниками оказались 23-летний водитель автомобиля «Митсубиси» и 32-летний водитель «Опель Астра» у дома № 10б по улице Краснознаменная. А также 25-летний парень на «Лада Гранта» и 52-летний мужчина на «Митсубиси» у дома № 80 по улице 20 лет Октября.

Все они привлечены к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Им придется выплатить штраф в размере 1000 рублей.