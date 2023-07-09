В Воронежской области ищут пропавшего 24-летнего парня

Ориентировка волонтеров Фото: Предоставлено "КП"

Почти неделю назад пропал двадцатичетырехлетний Алексей Кузин в городе Бутурлиновка Воронежской области. с ним нет связи с 3 июля. Ориентировку на парня разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известны приметы Алексея: рост 175 см, русые волосы и голубые глаза. В день, когда он вышел из дома в неизвестном направлении, был одет в серую майку в черную полоску, синие джинсовые шорты, черные шлепанцы с белой надписью.

Если вы располагаете информацией о местонахождении молодого человека, сообщите об этом в 112 или по номеру 8-800-700-54-52.