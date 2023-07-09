Перекупщики массово продают абонементы на новый сезон воронежского «Факела»

В Воронеже активизировались перекупщики абонементов на домашние игры воронежской команды «Факел» на первую часть сезона МИР Российской Премьер-лиги-2023/2024. По состоянию на 9 июля горожане фиксируют несколько десятков предложений на популярном сайте объявлений.

Некоторые просят «по-божески» 4,5 тысяч рублей. Другие же решили «навариться» по-крупному. Их стоимость доходит до баснословных 45 тысяч рублей.

Как писала «Комсомольская правда», 8 июля в 11 утра начались продажи абонементов на домашние игры «Факела». Но купить их смогли не все. Сайт завис уже через несколько минут от натиска фанатов.

Однако за шесть часов с начала продаж было приобретено более 6 тысяч абонементов.