В Воронежской области автомобилист на ВАЗ выехал на поле и перевернулся

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал 29-летний автомобилист в перевернувшейся легковушке. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 9 июля.

Авария произошла ночью в Каширском районе недалеко от поселка Степной. Примерно в 00.30 в поле перевернулся ВАЗ-21074. По предварительным данным стражей порядка, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП машина получила механические повреждения. А водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.