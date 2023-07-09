Воронежцам рассказали, где не будет горячей воды с 10 по 16 июля

Фото их архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже коммунальщики вовсю готовятся к будущему отопительному сезону. Каждую неделю опрессовку труб проводят в десятках многоэтажек, чтобы избежать проблем с наступлением холодов. Для этого специалистам приходится отключать воду. На грядущей неделе неудобства коснуться жителей следующих районов.

Итак, кипяток отключат:

Железнодорожный район

С 11 по 24 июля

- ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

- Ленинский проспект, 223, 227;

- ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8;

- ул. Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

- ул. Артамонова, 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

- ул. Суворова, 116, 116а.

Левобережный район

С 12 по 25 июля

- ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

- ул. Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

- ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4;

- ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

Коминтерновский район

С 11 по 24 июля

- ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

- ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

- пер. Славы, 1а, 3а, 5;

- пер. Ботанический, 47а;

- ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

- ул. Московский проспект, 44а;

- ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

- пер. Ученический, 1 (общежитие).