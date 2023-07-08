Воронежский драмтеатр смешал в спектакле «Дон Кихота» и «Мастера и Маргариту»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К концу сезона театр драмы показал воронежцам необычную премьеру. Приглашенный из столицы режиссер Глеб Черепанов поставил спектакль «Дон Кихот» - в инсценировке романа Сервантеса Михаилом Булгаковым.

Начитавшись рыцарских романов, обедневший дворянин Алонсо Кихано берет новое имя, чтобы сражаться ради чести и справедливости. «Рыцарь печального образа» для одних сумасшедший с тазиком вместо шлема, для других – настоящий романтик и мечтатель, в глазах которого даже мельницы превращаются в великанов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спектакль одновременно очень смешной и трогательный. Четырех часовая постановка изобилует разными приемами, соединив в себе элементы трагикомедии, мюзикла и цирка. В нем намешаны даже аллюзии на булгаковских персонажей «Мастера и Маргариты» - в обитателях трактира читаются черты Воланда, Гелы, Клетчатого и кота Бегемота.

В роли Дона Кихота Вячеслав Гардер, Санчо Пансу играет Роман Слатвинский.

Премьеру покажут 12 и 13 июля, 12+