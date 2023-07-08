Воронежцев предупредили о грозе, ливнях и сильном ветре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

До 18 часов 8 июля Воронеж находится в зоне оранжевой опасности по сильной жаре (до +36), а вечером область войдет в шторм еще по нескольким показателям.

Прогностическая карта по ЦФО предупреждает, что до 18 часов 9 июля местами по региону возможна гроза. А до 6 утра 10 июля местами в Воронежской области ожидаются ливни, а также сильный ветер - с порывами до 17 метров в секунду.

Учитывайте погодные условия! В сильную грозу старайтесь оставаться дома. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, регионе за последние несколько дней во время грозы участились удары молний. Пострадала целая семья - погибла женщина, трое пострадали