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НовостиОбщество8 июля 2023 14:17

В ночь с 8 на 9 июля в Воронеже будут ловить пьяных водителей

Пройдут массовые проверки
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей об акции «Стоп! Контроль!». В ночь с 8 на 9 июля в столице Черноземья автоинспекторы устроят массовую проверку водителей на предмет опьянения.

- Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, не соответствующим обстановке, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ, - отметили в Госавтоинспекции.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону 112.