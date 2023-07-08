Воронежский «Факел» снизит стоимость билетов на все матчи Кубка России после сбоя при продаже абонементов

.

Генеральный директор футбольного клуба «Факел» заявил о снижении цен на билеты на все матчи Кубка России - в качестве компенсации болельщикам, столкнувшимся с проблемами при покупке абонементов на домашние игры "огнеопасных". Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 8 июля в 11.00 начались продажи, но через несколько минут сайт плотно завис, фанаты выразили неудовольствие в комментариях в телеграмм-канале футбольного клуба. После чего Роман Асхабадзе извинился перед болельщикам, объяснив неудобства техническим сбоем. Тем не менее, на данный момент клуб продал более 6 тысяч абонементов на первую часть сезона МИР РПЛ.

- Мы безмерно счастливы, что такой ажиотаж сохраняется вокруг команды, и количество желающих купить абонемент только растет, несмотря ни на что. Тем не менее, мы приносим в сотый раз извинения за доставленные неудобства, система потихоньку начинает работать лучше. Также хочу добавить, что мы проведем свое внутреннее разбирательство с участием нашего билетного партнера совместно с коммерческим блоком, с возможными оргвыводами. Также мною принято решение изменить стоимость билетов на все матчи Кубка России в сторону уменьшения до показателей прошлого года в связи с доставленными неудобствами, - добавил гендиректор команды.