Воронежца, убившего собутыльника и сжегшего его автомобиль, отправили на 16 лет в колонию

Суд отправил 30-летнего воронежца на 16 лет в колонию строгого режима за совокупность преступлений, в том числе убийство.

Страшная история произошла в ночь с 26 на 27 марта 2023 года в Советском районе Воронежа. В гостях у супружеской пары были двое мужчин, ранее друг с другом не знакомых. Они поругались, 29-летний мужчина оскорбил оппонента, и тот его жестоко избил - до потери сознания. Агрессор, угрожая пистолетом, заставил хозяина квартиры помочь перенести потерпевшего в его автомобиль и отвезти их на улицу Любы Шевцовой.

На месте они бросили тело потерпевшего в канализационный колодец, отчего мужчина получил дополнительные травмы, от которых скончался. А машину потерпевшего убийца облил бензином и поджег. При обыске у него дома полицейские нашли револьвер и марихуану.

- Несмотря на активное противодействие фигуранта, следователи собрали достаточно доказательств его вины, в том числе показания свидетелей, очевидцев преступления, результаты проведенных экспертиз, изобличающих мужчину, - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Юрий Йовдий.