Болельщики обрушили сайт продажи абонементов на домашние матчи «Факела»

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8 июля в 11 утра стартовали продажи абонементов на домашние игры «Факела» в первой части сезона МИР Российской Премьер-лиги-2023/2024. Правда, купить их беспроблемно получилось не у всех. Сайт завис уже через несколько минут от натиска фанатов. Поклонники "огнеопасных" начали писать «Факелу» гневные комментарии в телеграмм-канале.

- Уважаемые болельщики! Наш билетный оператор делает все возможное, чтобы решить технические проблемы – высочайшее давление на сервер не позволяет вести продажу абонементов.Также мы прикладываем максимальные усилия для возобновления корректной работы официального сайта клуба. Приносим свои извинения! Клуб делает все возможное, чтобы исправить ситуацию, - прокомментировала ситуацию администрация «Факела».

Перед болельщиками извинился и генеральный директор клуба Роман Асхабадзе, уточнив, что произошел сбой.

- Мы в очередной раз столкнулись с проблемой сбоя в системе у нас и у наших партнеров по реализации абонементной программы в первые минуты и часы после начала продаж. С одной стороны, мы понимаем, что вам, уважаемые болельщики, это создает сложности, и вас не касается тот факт, что практически ни одна система и сервер не выдержат такой нагрузки. Мы проводили много консультаций со специалистами из разных компаний. Как у нас, и у них нет такой технической и финансовой возможности, - отметил Роман Асхабадзе. - С другой стороны, мы безмерно счастливы, что такой ажиотаж сохраняется вокруг команды, и количество желающих купить абонемент только растет, несмотря ни на что. Тем не менее, мы приносим в сотый раз извинения за доставленные неудобства, система потихоньку начинает работать лучше. Также хочу добавить, что мы проведем свое внутреннее разбирательство с участием нашего билетного партнера совместно с коммерческим блоком, с возможными оргвыводами. Также мною принято решение изменить стоимость билетов на все матчи Кубка России в сторону уменьшения до показателей прошлого года в связи с доставленными неудобствами.