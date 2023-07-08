В Воронеже начали ремонтировать Северный мост

фото мэрии Воронежа

Ночью 8 июля в Воронеже стартовал ремонт покрытия Северного моста.

Движение транспорта перенаправили с одной части моста на другую, а на закрытый участок зашли ремонтники. Сейчас две машины ведут фрезерование асфальта в направлении от левого берега на правый, срезано более половины старого дорожного покрытия. На подготовленных участках с 6.00 уже укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

Затем дорожники уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. И выровняют предшовную зону: отфрезеруют верхнюю часть, а после уложат специальное покрытие. Это снизит вероятность появления дефектов на сопряжении предшовной зоны и мостового полотна при эксплуатации. Сами деформационные швы, которые ремонтировались ранее, находятся в хорошем состоянии.

Завершающим этапом станет нанесение разметки, после чего дорожники перейдут на другую сторону моста.

- Прикладываются максимальные усилия для выполнения всех видов работ на мосту в сжатые сроки, в первую очередь, это будет зависеть от погодных условий, - сообщили в мэрии Воронежа.