Поздравление с Днем семьи, любви и верности

Дорогие воронежцы! С Днем семьи, любви и верности вас!

Этот праздник, пожалуй, один из самых красивых, трогательных, эмоциональных и воодушевляющих. Легенда о муромских святых Петре и Февронии, ставшая фундаментом праздника, – это не только символ прочного супружеского союза, силы непоколебимой верности и всепрощающей любви, способной преодолеть любые невзгоды и раскрыть потенциал человека, но и нравственный ориентир для всех нас. Это также и напоминание о том, что в круговороте повседневной суеты родные всегда должны оставаться на первом плане.

В эти дни в Воронеже пройдет множество тематических праздничных мероприятий, прославляющих институт семьи, но есть вещи, которые можем сделать только мы сами: уделить внимание близким, пообщаться с родителями, обнять свою вторую половинку, поблагодарить их за заботу, провести побольше времени с детьми.

Сегодня особые слова благодарности и поддержки хочется сказать в адрес семей военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Пусть высочайшие человеческие ценности, осознание того, что тебя ждут дома, согревают и воодушевляют бойцов. Пусть крепкая любовь защитников Отечества помогает их семьям переносить разлуку.

Дорогие друзья! Любите и берегите друг друга! Пусть жизнь каждой воронежской семьи, будет гармоничной и наполненной радостными событиями! Будьте счастливы!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев