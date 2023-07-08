В Воронежской области с продажи сняли 20 партий молочной продукции

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С начала 2023 года сотрудники Роспотребнадзора на территории Воронежской области проверили 524 объектов, производящих и реализующих молоко и молочные продукты, в том числе в образовательных и соцучреждениях.

Санитарные врачи исследовали 5659 проб молочных продуктов. Генно-инженерно модифицированных организмов, антибиотиков, радионуклеидов, пестицидов в них не обнаружили. 8 проб не прошли контроль по физико-химическим показателям. По микробиологии не соответствовали регламентам 4 пробы.

- Изъято из оборота 20 партий молочной продукции, не отвечающих требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, общим объемом 17,63 кг. Выписали 116 штрафов в отношении ответственных лиц, на общую сумму 590 тыс рублей. Организациям выданы предписания об устранении нарушений. С целью недопущения поставок молочной продукции, не отвечающей требованиям гигиенических нормативов в адрес профильных департаментов Воронежской области направлена информация о производителях и поставщиках продукции, не соответствующей по результатам лабораторных испытаний, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.