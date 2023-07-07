«Познакомились в летнем лагере, а через два года встретились в вузе»

Реконструкция традиционного свадебного обряда, который существовал во времена Древней Руси. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воронежском концертном зале наградили пары, прожившие в браке больше 25 лет. В их числе были супруги Туркины. Глава семейства поделился историей их любви:

- Все началось в летнем лагере, когда мне было 16 лет. Стояло теплое, солнечное утро, и я только что приехал в лагерь вместе с родителями.

Один из наставников показал нам место, где будем жить. В комнате было много молодежи разных возрастов, но в одну прекрасную минуту туда вошла моя будущая жена Юля. Говоря правду, я был поражен ее красотой. Темные волосы, голубые глаза, идеальное лицо: она выглядела как ангел.

Весь первый день мы не разговаривали, но я всегда находился в ее поле зрения и просто на нее смотрел, не мог оторвать глаз. Вечером на дискотеке под музыку «Прощай, школа» от группы «Кино» наконец решился подойти к ней.

Мы тогда много говорили, и, на удивление, у нас было много общего. Проводили много времени вместе, гуляли по окрестностям лагеря, смотрели фильмы, слушали музыку. Хорошо было.

Конец лета приближался, и наша история только набирала обороты. Последние дни лагеря мы проводили вместе, наслаждаясь уникальностью наших отношений. Но приходилось готовиться к расставанию.

В последний вечер перед отъездом мы решили поднять себе настроение и нарисовать портреты друг друга. Юлия сделала мой очень искусно, а я - не так красиво, зато с душой. На следующий день мы распрощались.

Несмотря на расстояние, смогли поддерживать контакт. Звонили друг другу каждый день, обменивались письмами и фотографиями. Но, к сожалению, постепенно все больше и больше теряли связь.

Прошло несколько месяцев, и мы стали общаться реже. Возможно, сдулись от расстояния. Но все-таки через два года встретились, так как поступили в один вуз. Там и продолжили общаться и живём вместе уже 34 года.