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НовостиОбщество7 июля 2023 16:57

В воронежское водохранилище слили фекалии

Росприроднадзор потребовал от РВК-Воронеж навести порядок
Алексей СЕРГУНИН
Водоотведение сточных вод с территории левобережной части города осуществляет ООО «РВК-Воронеж». Фото пресс-службы ЦЧУ Росприроднадзора.

Водоотведение сточных вод с территории левобережной части города осуществляет ООО «РВК-Воронеж». Фото пресс-службы ЦЧУ Росприроднадзора.

В районе Спортивной набережной в Воронеже из-за повреждения канализационного коллектора происходил сброс сточных вод в водохранилище. Информация об этом появилась в ряде региональных пабликов. После этого Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора организовало контрольно-надзорное мероприятие с привлечением специалистов филиала ЦЛАТИ по Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что водоотведение сточных вод с территории левобережной части города осуществляет ООО «РВК-Воронеж». Вдобавок к предостережению о недопустимости нарушения обязательных требований в адрес ООО «РВК-Воронеж» экологи попросили мэра Воронежа принять необходимые меры по недопустимости загрязнения водохранилища.