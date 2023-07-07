Стали известны даты и время начала первых семи матчей воронежского «Факела» в РФПЛ-2023/24

Первый домашний матч проведем 30 июля с «Локомотивом». Начало в 17:30. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Российская футбольная Премьер-лига опубликовала расписание матчей с точными датами и временем их начала на первые семь туров. Воронежский «Факел» стартует гостевым поединком с «Ростовом» 23 июля. Начало игры в 20:00.

Расписание матчей «неугасаемых» со 2-го по 7-й тур:

2-й тур. 30 июля. «Факел» - «Локомотив». 17:30.

3-й тур. 6 августа. «Балтика» - «Факел». 17:30.

4-й тур. 13 августа. «Зенит» - «Факел». 17:30.

5-й тур. 20 августа. «Факел» - «Пари НН».17:30.

6-й тур. 25 августа. «Факел» - «Краснодар». 20:00.

7-й тур. 2 сентября. «Крылья Советов» - «Факел». 17:30.