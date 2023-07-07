Воронежского ветеринара отправили в тюрьму за взятки

Виновной назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы со штрафом в 210 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший ветеринарный врач БУ ВО «Терновская районная станция по борьбе с болезнями животных» осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры. Грибановский районный суд установил, что с февраля 2021 года по январь 2022 года злоумышленница получала от индивидуального предпринимателя деньги в форме электронных переводов на общую сумму 70 тысяч рублей за незаконные действия.

Виновной назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы со штрафом в 210 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе прокурора района сумму полученной взятки взыскали в доход государства.