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НовостиПроисшествия7 июля 2023 16:15

Воронежского ветеринара отправили в тюрьму за взятки

При этом ей выписали штраф в 210 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Виновной назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы со штрафом в 210 тысяч рублей.

Виновной назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы со штрафом в 210 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший ветеринарный врач БУ ВО «Терновская районная станция по борьбе с болезнями животных» осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры. Грибановский районный суд установил, что с февраля 2021 года по январь 2022 года злоумышленница получала от индивидуального предпринимателя деньги в форме электронных переводов на общую сумму 70 тысяч рублей за незаконные действия.

Виновной назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы со штрафом в 210 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе прокурора района сумму полученной взятки взыскали в доход государства.