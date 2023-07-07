В Воронежской области студента оштрафовали за уклонение от армии

В 2022 году с сентября по декабрь студент трижды лично получал повестку, но так и не явился в местный военкомат. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Лискинский районный суд вынес приговор в соответствии с ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу). 20-летний местный житель признан виновным. Об этом информирует пресс-служба суда.

Парень учится на заочном отделении в одном из воронежских вузов. В 2022 году с сентября по декабрь он трижды лично получал повестку, но так и не явился в местный военкомат. По итогам разбирательств лискинца оштрафовали на 30 тысяч рублей. Так как осужденный является студентом первого курса и не работает, указанную сумму с него взыщут в рассрочку – по пять тысяч ежемесячно.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, жителя Борисоглебска оштрафовали на 40 тысяч рублей за уклонение от призыва.