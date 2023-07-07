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НовостиЗдоровье7 июля 2023 15:10

Два воронежских медика стали призерами всероссийского конкурса

Наших земляков включили в число «лучших специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
Алексей СЕРГУНИН
Наталия Харченко. Фото департамента здравоохранения Воронежской области.

Наталия Харченко. Фото департамента здравоохранения Воронежской области.

Медицинский лабораторный техник Воронежского областного наркологического диспансера Петр Енин занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучший лаборант». Об этом информирует департамент здравоохранения нашего региона. Помимо основного направления Петр Валерьевич участвует в информационно-обучающих мероприятиях в рамках работы «Школы безопасности» по темам пагубного влияния алкоголя и психоактивных веществ.

Тем временем заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, медицинская сестра Павловской районной больницы Наталия Харченко стала третьей в этом же конкурсе в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра». ФАП, возглавляемый Наталией Алексеевной, обслуживает 247 взрослых и 78 детей. За последние три года этот фельдшерско-акушерский пункт входит в число лучших в районе.