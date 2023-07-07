Угнавшего машину у матери пьяного воронежца арестовали на десять суток

Кроме ключей от машины подозреваемый похитил у матери банковскую карту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 6 июля, в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 72-летней местной жительницы о хищении принадлежащего ей автомобиля «Хендэ Гетц». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Передав ориентировку с данными машины, сотрудники ГИБДД остановили ее на улице Антонова-Овсеенко. За рулем находился 42-летний сын заявительницы, ранее судимый за совершение кражи. В присутствии понятых сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем, после чего он прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. При проверке алкотестер показал результат – 0,540 мг/л.

Впоследствии стражи порядка выяснили, что кроме ключей от машины подозреваемый похитил у матери банковскую карту, которой расплатился в супермаркете за алкоголь. Сейчас он арестован на десять суток в соответствии с частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ. А в соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ и частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.