Срок завершению строительства воронежского музея ВДВ переносятся на месяц

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа сообщили, что сроки завершения работ по строительству музея ВДВ затягиваются и 15 июля, как было записано в контракте, подрядчик объект не сдаст. Причина – финансовые трудности, возникшие у компании, а также увеличенные сроки поставки оборудования и заказных позиций по некоторым материалам.

В то же время чиновники заверили, что речи о срыве контракта не идет, подрядная организация не снимает с себя взятых обязательств. Ход работ ежедневно контролируется заказчиком.

-На объекте ведется постоянный контроль выполнения графика работ, наличия необходимого количества рабочих и техники. Подрядная организация гарантирует завершение строительных работ и уплату штрафов за просрочку исполнения обязательств по контракту. Предварительно закончить строительные работы и выполнить основное наполнение музея планируется в сентябре, - добавили в горадминистрации.