В Воронеже в День семьи поздравили супругов-ветеранов

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В пятницу, 7 июля, в зале заседаний Совета ветеранов Ленинского района состоялся торжественный приём по случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля.

В торжестве приняли участие семейные пары - жители Ленинского района, являющиеся примером хранителей истинных семейных ценностей, своим трудом и боевыми заслугами доказавшие верность Родине, пронеся через свою жизнь любовь к друг другу и России.

От имени главы Ленинского района Сергея Ситникова собравшихся приветствовала его заместитель по социальным вопросам Евгения Демченко.

Евгения Сергеевна пожелала супругам семейного счастья, благополучия и долгих лет совместной жизни и вручила им благодарственные письма и памятные подарки от управы Ленинского района.