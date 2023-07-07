В 2023 году воронежцы стали чаще жениться и разводиться

Коэффициент брачности за 2022 год возрос и составил 7,3 заключенных браков на 1 000 человек населения (годом ранее коэффициент был равен 6,5). Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Воронежской области за первые пять месяцев 2023 года зарегистрировали 4 193 брака. В сравнении с аналогичным периодом 2022-го этот показатель вырос на 4,6 процента. Об этом информирует пресс-служба Воронежстата. При этом количество поданных заявлений о разводе также выросло – с 3 887 до 4 180. То есть на 7,5 процентов.

Любопытно, что и за 2022-й год выросло число желающих узаконить и разорвать отношения в сравнении с 2021 годом. Брак зарегистрировали 16 770 пар (+12,9%), а расторгли – 10 036 против 9 572. Логично, что и коэффициент брачности за 2022 год возрос и составил 7,3 заключенных браков на 1 000 человек населения (годом ранее коэффициент был равен 6,5).