Зооволонтеры просят воронежцев помочь купить корма для птенцов

Фото центра "Наша природа" Фото: Предоставлено

Центр охраны животных «Наша природа» обращается к жителям региона с просьбой помочь в покупке кормов для птенцов. Сейчас в стационаре на выкорме и лечении содержатся 14 стрижат, 6 синичек, 5 пустельг, 4 горихвостки, 3 воробушка, 7 ласточек, 4 мухоловки, каменка, дрозд, вяхирь и перепелятник. И это, не считая двух летучих мышат-подростков.

- На их выкорм уходит огромное количество еды, - говорят сотрудники Центра. - И это — без учёта взрослых стрижей, осоедов, сов и других подопечных.

Волонтеры говорят, что для выкармливания птенцов необходимо закупить кормовых мышей, сверчков, тараканов. А этот корм стоит довольно дорого, по подсчетам, потребуется около 50 тысяч рублей. Это позволит вырастить и выпустить их уже подросших птиц на волю.

- Пропустив один стаканчик кофе и пожертвовав эти 100 рублей диким животным, вы сделаете большое дело для нашего огромного птичьего семейства, - обращаются зоологи-общественники.

Реквизиты некоммерческой общественной организации, а также все финансовые отчеты о расходовании денег можно найти на странице Центра в соцсети: vk.cc/ayN312