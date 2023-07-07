Воронежский Следком опубликовал видео с места подготовки теракта

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Как уже сообщал сайт vrn.kp.ru, следователи завершили расследование обстоятельств подготовки террористического акта на территории Бобровского района. Двух мужчин обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, умышленном уничтожении чужого имущества и покушении на террористический акт.

Пресс-служба СУ СК по Воронежской области опубликовала видео следственных мероприятий, которые проводились с обвиняемыми на месте, где планировался теракт.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 сентября 2022 года они прибыли к трансформаторной подстанции в Бобровском районе для ее поджога, взяв с собой четыре бутылки с заранее изготовленной ими зажигательной смесью. Однако реализовать задуманное им помешали сотрудники полиции.

Обвиняемым также предъявили попытку поджога автомобиля с символикой в виде буквы «Z». Кроме того, они в июле 2022 года в том же населенном пункте сожгли автомобиль, принадлежащий представителю этнической группы, к которой обвиняемые относились негативно. В ходе предварительного следствия из обвиняемых признал вину в полном объеме, его подельник – частично. Сейчас оба содержатся под стражей. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.