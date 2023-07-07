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НовостиОбщество7 июля 2023 13:33

В Воронеже за антисанитарию закрыли бар на улице Лизюкова

Раньше в заведении отравились люди
Ирина КАЗАНИНА
Из архива "КП"

Из архива "КП"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Санитарные врачи провели расследование причин инфекционного заболевания у в организации общественного питания - «BarNaLey», расположенного по адресу: ул. Генерала Лизюкова, д.2. В ходе проверки заведения выявили грубые нарушения санитарного законодательства. Так, в баре не обеспечивается поточность технологических процессов; организация осуществляет работу на сырье при отсутствии цехового деления на пищеблоке; реализация пищевой продукции вне предприятия общественного питания без оказания услуг общественного питания осуществляется без документов.

Все эти нарушения могли стать причиной инфекционного заболевания. В связи с управление Роспотребнадзора по Воронежской области направило в суд административный материал. По итогам его рассмотрения Коминтерновский районный суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности бара на 90 суток.