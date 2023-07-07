Пытаясь заработать, жительница Воронежа потеряла 1,2 миллиона рублей

За 6 июля от действий мошенников пострадали девять жителей нашего региона и еще у двух похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по Воронежу обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее 1,2 миллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Потерпевшая сообщила, что 1 февраля этого года нашла в интернете сайт, на котором предлагался быстрый заработок с минимальными рисками и мгновенными выплатами. Сразу после этого по телефону с ней связался мужчина, который сообщил, что для входа на торговую площадку требуется несколько раз внести небольшую сумму. В результате доверчивая дама в течение пяти месяцев совершила ряд переводов. Один из них составил почти 400 тысяч рублей.

Как только женщина захотела вернуть вложенные деньги, она попыталась связаться по контактным адресам, указанным на сайте площадки. В течение нескольких дней ответа так и не было. После этого потерпевшая поняла, что деньги ей не вернут, то обратилась в полицию.

Всего за 6 июля от действий мошенников пострадали девять жителей нашего региона и еще у двух похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб составил около четырех миллионов рублей.