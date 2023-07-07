В Воронеже у памятника первой учительнице оборудуют сквер

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В год педагога и наставника в Воронеже у здания института развития образования установят памятник первой учительнице. Он появится по адресу: улица Березовая Роща, 54.

Предварительно прошел конкурс на лучший эскиз будущего памятника. Из предложенных вариантов жюри выбрало один.

На площадке перед институтом специально к открытию памятника оборудуют скверик, где горожане и гости Воронежа смогут отдохнуть на лавочке или сфотографироваться за партой с памятников первой учительнице.