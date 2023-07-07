В Воронежской области полицейские устроили погоню за браконьерами

Фото пресс-службы региональной полиции.

Накануне, 6 июля, вечером инспекторы ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области возле территории охотничьего хозяйства заметили внедорожник «УАЗ Патриот». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Но на требование стражей порядка об остановке водитель не только не отреагировал, а наоборот увеличил скорость. С этого момента началась погоня. Во время нее пассажиры внедорожника избавились от оружия, а когда попытались выкинуть из салона тушу животного, их остановили автоинспекторы.

Водителя и двух его пассажиров - в возрасте от 45 до 50 лет - стражи порядка доставили в отдел МВД России по Аннинскому району. Выяснилось, что охоту на дикого кабана злоумышленники устроили вблизи села Старая Тойда. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили карабин «СКС» с десятью патронами. Разрешение на оружие и на добычу диких животных у злоумышленников отсутствовало.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 90 тысяч рублей. В соответствии с частью 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.